В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Чили в 30 км северо-восточнее города Копьяпо, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:20 мск в среду землетрясения имел координаты -27.22 градуса южной широты и 70.08 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".