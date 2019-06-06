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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Чили в 30 км северо-восточнее города Копьяпо, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 19:20 мск в среду землетрясения имел координаты -27.22 градуса южной широты и 70.08 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Чили

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