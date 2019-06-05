Работа информационной системы ГИБДД восстановлена
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбой в информационной системе ГИБДД устранен, сообщает в среду ведомство.
"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы ГИБДД", - сказали "Интерфаксу" в ГИБДД.
"В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции", - добавили там.
Ранее в среду сообщалось о сбое в системе ГИБДД.