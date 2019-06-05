Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай считают недопустимыми политический диктат и валютный шантаж в международной торговле, говорится в Совместном заявлении РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Документ подписали лидеры двух стран в среду в Кремле.

В заявлении также отмечается недопустимость попыток отдельных стран "манипулировать требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны".

Стороны выступают против любых проявлений протекционизма, включая односторонние торговые ограничения, будут отстаивать и укреплять открытую, транспарентную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на главенствующей роли ВТО и ее правилах, подчеркивается в документе.