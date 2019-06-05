Москва и Пекин призвали отказаться от менталитета холодной войны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ядерные державы должны отказаться от менталитета "холодной войны" и прекратить неограниченное развитие глобальной противоракетной обороны, а также уменьшить роль ядерного оружия в политике нацбезопасности, считают Россия и Китай.

Совместное заявление России и Китая было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Кремля.

Москва и Пекин признают, что в настоящий момент международная безопасность сталкивается с серьезными вызовами, в связи с чем намерены углублять взаимное доверие и укреплять взаимодействие в стратегической сфере, настойчиво защищать глобальную и региональную стратегическую стабильность.

"Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия отдельных государств, которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении лидеров.