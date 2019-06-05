Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе

Лидер Китая констатировал, что все чаще поднимают голову протекционизм и гегемонизм

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире "поднимают голову" протекционизм и политика гегемонизма, Россия и Китай как постоянные члены СБ ООН должны прилагать усилия по защите международной системы безопасности.

"В настоящее время мировая обстановка переживает невиданные за столетия глубокие перемены. Мир и развитие остаются веяниями времени, однако поднимают голову протекционизм, односторонний подход, усиливается политика силы и гегемонизма", - сказал Си Цзиньпин в среду по итогам российско-китайских переговоров.

По его словам, "нам предстоит большой нелегкий путь для достижения мира и развития, мы, как ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия вместе с международным сообществом должны проявить чувство долга, решительно защитить международную систему (безопасности) под эгидой ООН, основываясь на международном праве".

Си Цзиньпин сказал о необходимости разрешать проблемы, возникающие в "горячих точках", политическими методами, защищать многостороннюю торговую систему.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

"В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России по неприемлемости действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - сказал российский лидер по итогам переговоров с китайским коллегой.

Путин подчеркнул, что при обсуждении актуальных международных и региональных проблем в ходе переговоров констатировано, что по большинству из них взгляды Москвы и Пекина совпадают или очень близки.