Шпионивший в Крыму украинец осужден на 10,5 лет колонии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Признанный виновным в шпионаже в пользу Украины гражданин этого государства приговорен в Крыму к 10,5 годам колонии строгого режима, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"6 июня Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (статья 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года ФСБ в Симферополе", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Отмечается, что в ходе суда Давыденко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным ФСБ и суда, "будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ".