Путин заверил европейцев, что России не нужен развал их стран

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Москва не заинтересована в распаде тех или иных стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос о том, как он относится к попыткам самоопределения Каталонии.

Путин назвал мифом версию о желании России видеть Европа была слабой.

"У нас 40% золотовалютных резервов номинированы в евро. Самый большой торгово-экономический партнер для нас - Евросоюз. Зачем нам нужно, чтобы там все тряслось и дрожало?" - пояснил президент.

По его словам, "Испания должна сама решить, как существовать, в том числе с проблемными территориями - с Каталонией и на севере там есть некоторые вопросы, Страна басков и так далее".

Вместе с тем он заметил, что "жизнь сложнее, чем какие-то постулаты, изложенные даже в известных нормах международного права". "Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет", - добавил Путин.