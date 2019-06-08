Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Возгорание возникло в одном из зданий колонии, огонь перекинулся еще на три постройки. В общей сложности горит две тысячи квадратных метров", - сказал источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Между тем, в пресс-службе МЧС сообщили "Интерфаксу", что спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством для тушения пожара в колонии под Екатеринбургом.

"По оперативной информации, в колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на 4 жилых корпуса на площади 2000 м кв., предварительно без пострадавших", - рассказали в ведомстве.

Проводится тушение пожара, сказали в МЧС.