Несколько сотен заключенных эвакуированы из колонии по Екатеринбургом из-за пожара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заключенные эвакуированы из колонии строгого режима в поселке Гари Свердловской области, где утром начался пожар, сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального УФСИН.

"Учреждение небольшое, осужденных несколько сотен человек. После возгорания сразу же были предприняты меры, у нас там есть техника и пожарный расчет. Параллельно оповестили МЧС", - сообщил он.

"Всех эвакуировали в безопасное место. В дальнейшем они будут распределены по другим исправительным учреждениям", - добавил представитель УФСИН.

Пожар тушат более 130 человек и восемь единиц техники.

Как сообщалось, в субботу утром в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области произошел пожар. Возгорание возникло в производственном здании, огонь перекинулся на четыре жилые постройки. В общей сложности горит две тысячи метров. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.