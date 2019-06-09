Число подписавших петицию за освобождение Голунова превысило сто тысяч человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более ста тысяч человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

По данным на 13:00 9 июня, на сайте ресурса число подписавших петицию составляет 100 431 человек.

В то же время, более шести тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить Голунова. На сайте Профсоюза на данный момент 6284 подписи. Среди подписавшихся - журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, заместитель главного редактора RTVi Катерина Котрикадзе, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и Высшей школы экономики.

Авторы письма расценивают задержание Голунова как провокацию. Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия журналистам".

"Дела против Ивана Голунова вообще не должно быть. Мы сможем говорить о победе только тогда, когда Иван будет свободен, дело прекращено, а все те, кто его фальсифицировал, окажутся на скамье подсудимых", - написала Фельгенгауэр в своем Telegram-канале в воскресенье.

Фельгенгауэр призвала людей "разной степени влиятельности" продолжать помогать по делу Голунова и расширять расследование Голунова по похоронному бизнесу.

Профсоюз журналистов и работников СМИ был зарегистрирован в министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года. Сейчас в нем состоит около 480 человек со всей России.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В суде Голунов заявил о своей невиновности. Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.