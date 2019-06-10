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На шахте в Кузбассе завершили эвакуацию после сбоя главного вентилятора

Причиной сбоя назвали повреждение высоковольтного кабеля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кузбассе из шахты "Алексиевская" завершили эвакуацию сотрудников из-за сбоя в работе главного вентилятора. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель "Угольной компании "Полысаевская"", под управлением которой находится шахта.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя шахта приостановила проходку и угледобычу. На тот момент под землей находились 95 человек. В шахте остались несколько сотрудников для поддержания системы жизнеобеспечения, у них есть системы автономного дыхания.

На предприятии уже начали восстанавливать работу высоковольтного кабеля, из-за повреждения которого случился сбой в работе главного вентилятора. По словам представителя компании, ожидается, что последствия аварии на линии ликвидируют примерно через три часа, после чего будет запущен главный вентилятор.

В службе технадзора региона рассматривают как природные причины повреждения кабеля, так и человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве.

"Алексиевская" с конца 2017 года находится в процедуре конкурсного производства, продолжает угледобычу (добывает уголь энергетических марок). Основной кредитор шахты - ООО "Углетранс".

Кузбасс шахта Алексиевская Углетранс

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