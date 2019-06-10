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Голунов решил поменять адвокатов

Журналист отказался от услуг защитников "Агоры"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый по делу о наркотиках журналист онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов решил поменять адвокатов, сообщил "Интерфаксу" его бывший защитник Дмитрий Джулай.

"Он полностью отказался от услуг "Агоры". Я уже вышел из дела", - сказал Джулай.

Он не стал комментировать, чем Голунов мотивировал это решение.

Между тем гендиректор "Медузы" Галина Тимченко в эфире телеканала "Дождь" сообщила, что Голунова будет защищать адвокат Сергей Бадамшин.

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", - сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование с публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

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Иван Голунов Медуза Агора

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