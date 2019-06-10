Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело возбудили в полиции ЗАО Москвы, затем его передали в столичный главк МВД

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, такое решение приняла Мосгорпрокуратура.

6 июня журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в центре Москвы сотрудники УВД по Западному административному округу. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что при нем нашли наркотики, дома у него при обыске нашли еще наркотики и весы. На него завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Голунов и его адвокаты заявили, что наркотики ему подбросили. Преследование он связал со своими публикациями о похоронном бизнесе, из-за которых ранее получал угрозы. Также журналист заявил, что после задержания к нему применяли силу, к нему долго не допускали адвоката и не давали возможности позвонить близким, его сутки держали без сна и еды и у него не сразу взяли смывы с рук и срезы ногтей для проверки на контакт с наркотическими веществами.

Вопросы к полиции появились также после того, как пресс-служба ГУ МВД Москвы опубликовала фотографии свертков с порошкообразными веществами, химической посуды и реактивов, сделанные якобы в квартире Голунова, а затем заявила, что дома у журналиста сделали только один снимок из девяти. Остальные кадры оперативники сняли, расследуя дело группировки, которую подозревают в продаже наркотиков в столичном регионе и на причастность к которой проверяли журналиста. По факту публикации всей серии снимков в полиции назначили служебную проверку.

8 июня Голунову предъявили обвинения, и следствие попросило его арестовать. Никулинский суд Москвы отправил журналиста на два месяца под домашний арест.