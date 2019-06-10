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В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД

Ранее о том, что расследование передали Следственному комитету, заявлял депутат Александр Хинштейн

В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова по-прежнему расследует ГУ МВД Москвы. Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее в понедельник сообщил "Интерфаксу", что по решению Мосгорпрокуратуры дело передали в столичный главк СК.

Полицейские задержали Голунова днем 6 июня на Цветном бульваре и на следующий день заявили, что у него при себе и в съемной квартире нашли наркотики. 8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ, и следствие МВД попросило его арестовать. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и предположил, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, из-за которых он раньше получал угрозы. Его адвокат Дмитрий Джулай допустил, что наркотики в квартиру Голунова могли подбросить перед обыском, пока журналиста держали в полицейской машине, а сотрудники правоохранительных органов куда-то отходили с его ключами. Также он заявил, что к журналисту применили силу после задержания и ему не сразу дали возможность позвонить близким или адвокату.

7 июня пресс-служба ГУ МВД Москвы опубликовала фотографии свертков с порошкообразными веществами, химической посуды и реактивов, сделанные якобы в квартире Голунова. После того, как знакомые и соседи журналиста начали выражать сомнения в том, что на кадрах его квартира, в полиции уточнили, что допущена ошибка: дома у журналиста сделали только один снимок из девяти. Остальные кадры относятся к материалам дела группировки, которую подозревают в продаже наркотиков в столичном регионе и на причастность к которой проверяли журналиста. По факту публикации всей серии снимков в полиции назначили служебную проверку.

8 июня Хинштейн сообщил в твиттере, что предложил руководству прокуратуры Москвы передать дело Голунова из следственного управления УВД ЗАО Москвы в Следственный комитет, "чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал". Пока дело передали в следственное управление городского главка полиции.

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Иван Голунов Москва МВД Медуза СКР Александр Хинштейн

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