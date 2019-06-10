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Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, этот шаг связан с намерением Хантсмана бороться за пост губернатора штата Юта.

"Это не пустая болтовня, он действительно рассчитывает на это", - приводит Atlantic слова Чака Уоррена, который работал в предвыборном штабе Хантсмана, когда он в первый раз участвовал в выборах губернатора Юты.

Глава торговой палаты города Солт-Лэйк Сити Дерек Миллер в свою очередь сообщил, что Хантсман "зондирует почву и общается с людьми относительно его перспектив в гонке".

Хантсман возглавляет посольство США в России с 2017 года, напоминает Atlantic.

В период с 2005 по 2009 гг. он уже был губернатором Юты.

США Джон Хантсман

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