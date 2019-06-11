Козак заявил, что кризис в Молдавии можно решить проведением новых выборов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией, считает, что политический кризис в Молдавии можно решить путем еще одних выборов.

"Очевидно, что кризис может быть преодолен через повторные выборы. Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти", - сказал Козак в интервью газете "Коммерсант" во вторник.

Он добавил, что "для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов. Дискуссии о долгосрочных политических целях целесообразно отложить на период после выборов. В сегодняшней ситуации они не будут иметь практического выражения".

"Эта оценка была представлена всем трем политическим партиям действующего парламента. То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий", - отметил Козак.

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.