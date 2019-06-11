Скончался депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков скончался на 51 году жизни, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

"О причинах пока неизвестно, сегодня медики должны дать свое заключение. Предполагается, что причина - проблемы с сердцем, но это неточная информация. Для нас это полная неожиданность, и мы соболезнуем родным и близким Павла Геннадьевича", - сказал Тетердинко.

Зеленков - кандидат социологических наук, член партии "Единая Россия" с 2007 года. Избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 в 2016 году.