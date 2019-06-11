Поиск

Скончался депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков скончался на 51 году жизни, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

"О причинах пока неизвестно, сегодня медики должны дать свое заключение. Предполагается, что причина - проблемы с сердцем, но это неточная информация. Для нас это полная неожиданность, и мы соболезнуем родным и близким Павла Геннадьевича", - сказал Тетердинко.

Зеленков - кандидат социологических наук, член партии "Единая Россия" с 2007 года. Избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 в 2016 году.

Петербург

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета пластиковых пакетов

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале

Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Два человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле после взрыва газа в пятиэтажке

Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском порту

Один из пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле скончался

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');