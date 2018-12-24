Единороссы в Петербурге предложили вне очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять детей судей, прокуроров и следователей в школы в приоритетном порядке.

"Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур", - заявил Зеленков "Интерфаксу" в понедельник.

Федеральным законопроектом, с инициативой которого выступают депутаты, предлагается зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников СКР в школы по месту жительства, не имеющие интерната, в первоочередном порядке.

"Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками. Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната", - отметил Тетердинко в разговоре с "Интерфаксом".

Законопроект об инициативе внесен в Заксобрание Петербурга.