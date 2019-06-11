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Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила "дело Голунова" с Генпрокурором Юрием Чайкой и тот заверил, что будет лично контролировать ход расследования.

"Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании во вторник.

"История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции", - отметила она.

Накануне сообщалось о том, что Генпрокуратура истребовала дело Голунова у следствия.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Его обвиняют в попытке сбыта наркотиков. 8 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требуют его освобождения.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Валентина Матвиенко Юрий Чайка

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