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В Кремле ждут реакции Генпрокуратуры на сообщения о нарушениях при задержании Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав журналиста Ивана Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.

Отвечая на вопрос журналистов относительно нарушений прав Голунова, в частности, длительного его изолирования от родных и адвокатов, Песков сказал: "Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции".

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На вопрос, будет ли советник президента РФ Антон Кобяков или кто-то еще из администрации президента контролировать "дело Голунова", пресс-секретарь главы государства ответил: "Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно ознакомится и изучит доступные материалы и возьмет на контроль".

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", - отметил Песков.

Он добавил: "Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД на предмет возможного выявления или нарушений или отсутствия таковых".

Касаясь того, планируется ли обсудить "дело Голунова" в ходе встречи президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, пресс-секретарь президента сказал: "Вы все это узнаете".

Дело Голунова

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Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он уже получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало бурную общественную реакцию, в том числе среди журналистов.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Дмитрий Песков

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