У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько человек с плакатами в поддержку Голунова вышли к зданию Генпрокуратуры в центре Москвы. Они встали в одиночные пикеты, полиция их не задерживает.

Задержание Голунова и реакция общества

Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу. В полиции заявили, что при досмотре у него было обнаружено около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске в квартире - еще 5 г кокаина.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.

7 июня у здания столичного главка МВД на улице Петровка прошло множество одиночных пикетов в поддержку Голунова. Аналогичные пикеты прошли в ряде городов страны. На процедуру рассмотрения в Никулинском суде Москвы ходатайства следствия об аресте журналиста также пришли многочисленные коллеги Голунова и просто сочувствующие граждане.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Сам Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.