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Взрыв в сочинской пятиэтажке произошел из-за невыключенной духовки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Причиной взрыва в пятиэтажном доме, произошедшего утром во вторник в Сочи, стала невыключенная духовка, сообщили в пресс-службе Горгаза.

Специалисты организации установили, что жилец одной из квартир на первом этаже оставил включенную духовку и отлучился по своим делам. В результате помещение было загазовано, произошел хлопок и выбило стекла.

Собственник помещения признал свою вину и не имеет претензий к газовым службам.

В результате взрыва никто не пострадал, однако сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек.

Сочи

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