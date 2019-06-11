Запуск обсерватории "Спектр-РГ" застрахуют за 752 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Победителями аукциона на право страхования рисков при запуске ракеты-носителя "Протон-М", разгонного блока, сборочно-защитного блока и обсерватории "Спектр-РГ" признаны компании "СОГАЗ" и "АльфаСтрахование" с премией в 751,7 млн рублей, следует из итогов протокола заявки на сайте госзакупок.

Ответственность по договору составляет 5,8 млрд рублей. В конкурсе помимо "СОГАЗа" и "АльфаСтрахования" (коллективная заявка) участвовала СК "Ингосстрах" .

При этом претендентов на второй лот - страхования летных испытаний обсерватории "Спектр-РГ" с максимальной премией 115,6 млн рублей - не было ни одного. Конкурс признан несостоявшимся.

Как сообщалось ранее, на Байконуре завершили сборку ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ". Пуск ракеты-носителя с новой орбитальной обсерваторией запланирован на 21 июня. Главная ее миссия - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.