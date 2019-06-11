Поиск

Запуск обсерватории "Спектр-РГ" застрахуют за 752 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Победителями аукциона на право страхования рисков при запуске ракеты-носителя "Протон-М", разгонного блока, сборочно-защитного блока и обсерватории "Спектр-РГ" признаны компании "СОГАЗ" и "АльфаСтрахование" с премией в 751,7 млн рублей, следует из итогов протокола заявки на сайте госзакупок.

Ответственность по договору составляет 5,8 млрд рублей. В конкурсе помимо "СОГАЗа" и "АльфаСтрахования" (коллективная заявка) участвовала СК "Ингосстрах" .

При этом претендентов на второй лот - страхования летных испытаний обсерватории "Спектр-РГ" с максимальной премией 115,6 млн рублей - не было ни одного. Конкурс признан несостоявшимся.

Как сообщалось ранее, на Байконуре завершили сборку ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ". Пуск ракеты-носителя с новой орбитальной обсерваторией запланирован на 21 июня. Главная ее миссия - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Спектр-РГ СОГАЗ АльфаСтрахование

Новости по теме

Новости

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');