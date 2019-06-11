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Суд арестовал вице-мэра Якутска за взятку в 114 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Заместителю главы Якутска Василию Гоголеву предъявили обвинение в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Чиновник арестован и на время следствия отстранен от должности.

По версии следствия, Гоголев получил взятку в виде недвижимости площадью в полторы тысячи кв.м., стоимость которой оценивается в 114 млн рублей. За это он помог застройщику незаконно увеличить этажность строящегося многоквартирного жилого дома и согласовать другие отклонения от нормативов.

Двум другим фигурантам дела предъявили обвинения в посредничестве во взяточничестве.

Якутск

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