Суд арестовал вице-мэра Якутска за взятку в 114 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Заместителю главы Якутска Василию Гоголеву предъявили обвинение в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Чиновник арестован и на время следствия отстранен от должности.

По версии следствия, Гоголев получил взятку в виде недвижимости площадью в полторы тысячи кв.м., стоимость которой оценивается в 114 млн рублей. За это он помог застройщику незаконно увеличить этажность строящегося многоквартирного жилого дома и согласовать другие отклонения от нормативов.

Двум другим фигурантам дела предъявили обвинения в посредничестве во взяточничестве.