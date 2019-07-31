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Суд изменил меру пресечения вице-мэру Якутска по делу о получении взятки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, обвиняемому в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Отмечено, что на суде обвиняемый и его защитники просили избрать в отношении Гоголева одну из мер пресечения - личное поручительство, залог в размере 5 млн рублей или домашний арест по месту жительства.

Василий Гоголев пробудет под домашним арестом 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно. Вице-мэру на это время установлен запрет на общение с участниками уголовного дела, нельзя отправлять и получать почтовые отправления, а также пользоваться интернетом и средствами связи.

Кроме того, была изменена мера пресечения еще одному фигуранту дела - генеральному директору "Утум-инвест" Георгию Карамзину.

"Изменить в отношении обвиняемого Георгия Карамзина меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

Гоголев и Карамзин были освобождены в зале суда из-под стражи.

В пресс-службе суда уточнили, что 29 июля в отношении Гоголева было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отношении еще двух фигурантов дела - генерального директора "Утум-инвест" Георгия Карамзина и его подчиненной Татьяны Самсоновой было возбуждено по ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как сообщалось ранее, замглавы обвиняется в получении от коммерческого предприятия, занимающегося строительством многоквартирного жилого дома, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратных метров на сумму 114 млн рублей.

Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве этого дома с 13 до 16 этажей.

Гоголев обвиняется по статье "получение взятки должностным лицом в особо крупном размере" (ч.6 ст.290 УК РФ). Еще двое фигурантов дела - генеральный директор "Утум-инвест" Георгий Карамзин и его подчиненная Татьяна Самсонова - обвиняются по статье "посредничество во взяточничестве" (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По ходатайству следствия Гоголев и Карамзин были заключены под стражу, в отношении Самсоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце июня Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Гоголева об изменении меры пресечения, но оставил ее без удовлетворения.

Якутия

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