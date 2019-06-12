Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Около 40 тыс. полицейских обеспечили порядок во время празднования Дня России в городах страны, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По всей стране состоялись праздничные гуляния, концерты и фестивали, посвященные празднованию Дня России. Более 5 миллионов человек приняли участие в свыше 4200 мероприятиях", - сказала Волк.

Для обеспечения охраны правопорядка, по её словам, было задействовано около 40 тыс. сотрудников полиции.

"Также привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций", - отметила представитель министерства.

Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объёме, подчеркнула Волк.