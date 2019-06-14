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Суд продлил домашний арест активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца домашний арест активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест Анастасии Шевченко до 17 сентября", - сообщили в "Открытой России".

Уточняется, что адвокаты активистки Сергей Бадамшин и Сергей Ковалевич просили приобщить к делу решение Конференции о ликвидации движения "Открытая Россия" и ответ ФСИН на запрос о возможности организовать контроль за Шевченко во время прогулок. Согласно документу, контроль организовать возможно, достаточно заменить стационарное следящее устройство на мобильное.

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26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Однако после этого председатель российского движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

21 января этого года против члена совета общественного движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

В конце марта конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения, чтобы защитить его активистов.

Анастасия Шевченко Открытая Россия Ростов-на-Дону

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