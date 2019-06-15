Рамзан Кадыров: любой очаг терроризма должен быть уничтожен

Глава Чечни прокомментировал ситуацию в Идлибе, где войска Асада при поддержке ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков

Рамзан Кадыров Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни в интервью "Интерфаксу" прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе, где войска президента Башара Асада при поддержке ВКС России наносят удары по позициям непримиримых боевиков.

- Как вы расцениваете ситуацию в Идлибе, где ведется борьба с засевшими там террористами?

- Считаю, что в вопросе вооруженной борьбы с терроризмом недопустимы перерывы и передышки.

В Сирии нашими Военно-космическими силами нанесен сокрушительный удар по иблисскому государству, порожденному с целью свержения режима Асада, расчленения государства, вовлечения стран региона в продолжительные военные конфликты, способные в любой момент принять глобальный характер.

Когда появилась реальная возможность полностью ликвидировать очаги терроризма, ведущие страны Запада начали вести разговоры о каких-то "умеренных" группировках в Идлибе. Эта возня замедлила процесс уничтожения терроризма и его материальной базы. До сих пор в Идлибе находятся тысячи террористов, которые систематически обстреливают территорию дислокации российского аэродрома Хмеймим и других объектов. Между тем западные страны имеют в Сирии до полутора десятков баз, но воинские контингенты практически не влияют на ситуацию в районах базирования международных террористов.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил в Бишкеке, что обеспечение полной ликвидации сохраняющихся в Сирии террористических очагов и, прежде всего, в Идлибе, является первоочередной задачей. Несколько дней назад удары уже наносились по крупным группировкам.

Я полностью поддерживаю решительный настрой Владимира Владимировича в этом вопросе.

Мы на примере борьбы с терроризмом в Чечне помним, как западные политики и так называемые "общественные деятели" постоянно делали заявления, дающие террористам надежду на помощь и поддержку извне. Даже звучали призывы расчленить Чечню на две части, узаконив за террористами горную Чечню. Вам это не напоминает ситуацию в сирийском Идлибе?

Любой очаг терроризма должен быть незамедлительно уничтожен, иначе последствия действий террористов в любой точке земного шара невозможно предсказать. Миллионам сирийцев, оказавшимся под гнетом иблисского государства, не нужны никакие умеренные и неумеренные террористы. Они хотят жить в мире и согласии. Этого права их стремятся лишить отдельные западные страны.

- Как известно, военнослужащие из Чечне участвуют в миротворческих операциях по поддержанию мира и порядка в освобожденных районах Сирии. Как власти этой страны оценивают их роль?

- Миротворческие подразделения Минобороны России, сформированные в том числе из уроженцев Чечни, вносят неоценимый вклад в восстановление мирной жизни на освобождённых территориях. Наши бойцы поддерживают порядок, охраняют гражданское население и объекты. На их деятельность не было ни одного нарекания. Власти Сирии неоднократно выражали им благодарность.

Огромный вклад вносится миротворцами в восстановление исторических мечетей, оказывается гуманитарная помощь сотням тысячи беженцев.

- Были потери среди миротворцев из Чечни?

- За все время участия наших военнослужащих в подобных операциях в разных регионах Сирии один военный погиб. К сожалению, последствия активных военных действий долго напоминают о себе в любой точке земного шара. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы молодой человек, отдавший жизнь ради спасения тысяч жизней сирийцев, стал шахидом, ушедшим в Праведный мир в газавате.