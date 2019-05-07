Медведь убил рыбака на Камчатке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели мужчины, которого, вероятно, убил медведь, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СКР по краю Елена Матафонова.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Е.Матафонова.

По ее словам, останки 51-летнего мужчины были обнаружены 4 мая в Усть-Большерецком районе между реками Утка и Митога недалеко от берега Охотского моря. Тогда следователям поступило сообщение, что этого человека убил медведь.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в конце апреля в том районе группа мужчин разбила рыбацкий лагерь. 4 мая один из рыбаков отошел от лагеря примерно на километр, чтобы "поймать" сигнал сотовой связи. Обратно он уже не вернулся", - сказала старший помощник.

Хватившиеся своего товарища мужчины отправились на его поиски. Они обнаружили тушу медведя, которого, вероятно, застрелили какие-то проезжавшие мимо охотники.

"А рядом лежало изувеченное тело их друга, прикопанное снегом и дерном с травой. Обычно так прикапывают свою добычу медведи", - сказала Е.Матафонова.

Она добавила, что тело мужчины направлено на судебно-медицинское исследование.