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На замглаву отдела полиции на Урале возбудили дело за домогательство к сотрудницам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции Чебаркуля - начальника следственного отдела.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили "Интерфаксу" в понедельник, что дело заведено по части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД агентству уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ведомства.

Между тем информационный источник сообщил агентству, что подозреваемый занимал должность заместителя начальника отдела полиции Чебаркуля.

"Потерпевшими по делу являются сотрудницы районного управления. Число потерпевших и характер их претензий выясняет следствие", - сказал собеседник агентства.

Челябинская область МВД

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