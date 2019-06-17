Поезд насмерть сбил подростка в Курганской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего юноши на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба уральского ведомства в понедельник.

Согласно сообщению, дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 14 июня близ станции Введенское Южно-Уральской железной дороги в Курганской области грузовой поезд смертельно травмировал 16-летнего молодого человека. Машинист поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако, предотвратить наезд не удалось, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.