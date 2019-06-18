Песков подтвердил проработку вопроса введения электронных виз для въезда в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, с которым ей удалось ознакомиться.

В свою очередь газете "Ведомости" подлинность документа подтвердил участник рынка, участвовавший в его обсуждении.

"Вопрос об электронной визе действительно в проработке, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ", - отмечается в публикации.

Представители данных ведомств не ответили на запрос "Ведомостей". Представитель Минэкономразвития (оно ведает туризмом) отказался от комментариев.

Электронные визы - упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Такие визы будут однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными - не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.