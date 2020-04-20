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РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил главу Ростуризма Зарину Догузову до 1 июня ввести электронные визы для иностранных туристов, желающих посетить Москву, Сочи и Казань, сообщила пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина.

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Пока по электронной визе можно посетить только Петербург и Калининград. РСТ попросил расширить список, включив в него наиболее востребованные направления. В союзе считают, что это помогло бы ускорить восстановление иностранного турпотока после пандемии и избавило бы иностранцев от необходимости заново оформлять визы для перенесенных поездок в Россию и платить за них, объяснила Тюрина.

"Сейчас практически все забронированные и вынужденно аннулированные туры перенесены на новые даты без потери денег. Отели, музеи, автобусы, гиды, кафе и рестораны пошли навстречу. Авиакомпании предложили воспользоваться билетами в другие удобные даты. И только визы придется оформлять заново и соответственно за них платить. Если расширить перечень городов, куда можно въехать по электронным визам, которые сейчас бесплатные, то почти все перенесенные туры получатся фактически полностью оплаченными", - сказала она.

По данным РСТ, в 2019 году подавляющее большинство обычных туристических виз организованные иностранные туристы оформили для поездок в Москву и Петербург. В Казань идет не такой большой, но стабильный поток, отметила Тюрина. В Сочи дважды в неделю круглый год летали чартеры из Дубая, чартеры из Тель-Авива летали ежедневно, в потоке на курорт Роза Хутор доля иностранцев составляет 7-10%.

"Кроме того, в конце сентября в Сочи должен пройти этап гонки Формула-1 и предполагается, что среди участников и зрителей будет 20-25% иностранцев", - рассказала Тюрина.

Электронные визы для въезда в Россию действуют с 2017 года на Дальнем Востоке для граждан 19 стран, а с 2019 года - в Калининграде и Санкт-Петербурге для граждан 53 стран.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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РСТ Москва Сочи Казань Петербург Калининград Ирина Тюрина Ростуризм

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