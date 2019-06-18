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ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 20 тыс. евро по делу "Ушаков против РФ"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Владимир Ушаков против РФ", в соответствии с которым он присудил истцу компенсацию в общей сложности в размере 23 050 евро. Об этом говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

В соответствии с решением суда, российские власти обязаны выплатить истцу 16 250 евро в качестве компенсации за причинение морального вреда и 6800 евро для покрытия судебных издержек.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российская сторона нарушила статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни).

ЕСПЧ РФ

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