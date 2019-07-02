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ЕСПЧ обязал РФ заплатить почти 100 тысяч евро за нарушение прав россиян на мирных акциях

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в общей сложности почти в 100 тысяч евро россиянам, которые направили в суд девять жалоб на нарушения их прав в ходе мирных акций, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.

В рамках одной из жалоб истцами являлись правозащитники Лев Пономарев и Михаил Кригер, а также сопредседатель московского отделения ПАРНАСа Михаил Шнейдер. Они сообщили, что в 2006 году запланировали мирную акцию у здания ФСБ в Москве, однако власти заявили им о необходимости сменить место проведения акции. Впоследствии собравшихся там людей разогнали сотрудники полиции и задержали часть из них. В отношении некоторых начали административное производство, однако впоследствии прекратили.

Всего суд рассмотрел девять жалоб в рамках объединенного дела, в котором идет речь о нарушениях прав граждан на мирных акциях в 2006, 2007 и 2010 годах в Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Суд пришел к выводу, что российские власти допустили нарушение статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Свобода собраний и объединений), а также признал нарушение статьи 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) по нескольким из жалоб.

Таким образом, истцам была присуждена компенсация в общей сложности 75 тысяч евро за причинение морального вреда. Кроме того, Россия обязана выплатить 22 тысяч евро с целью покрытия судебных издержек истцов.

ЕСПЧ

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