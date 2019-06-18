Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Согласно документу, прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете. При этом общая оценка доходов бюджета повышена с 19 трлн 969 млрд рублей до 20 трлн 175 млрд рублей, расходов - с 18 трлн 37 млрд рублей до 18 трлн 294 млрд рублей.

Профицит ожидается в размере 1 трлн 881 млрд рублей против 1 трлн 932 млрд рублей в действующем законе. С учетом того, что несколько изменен прогнозируемый объем ВВП (со 105,82 трлн рублей до 109,086 трлн рублей), профицит бюджета корректируется с 1,8% до 1,7% ВВП по сравнению с 2,6% ВВП по итогам 2018 года.

Траектория цены на нефть в 2019 году сохранена без изменений на уровне $63,4 за баррель. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - до 65,1 руб./$1 с 63,9 руб./$1. ФНБ на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы и составит 8 трлн 404,6 млрд рублей (8,1% ВВП, то есть с запасом преодолеет планку 7%, дающую право инвестировать средства ФНБ - ИФ).

Программу внутренних заимствований предлагается сократить с 1,705 трлн рублей до 1,567 трлн рублей на фоне увеличения поступлений в бюджет благодаря более слабому курсу рубля, чем в первоначальной версии бюджета.

Согласно тексту поправок, есть ряд направлений расходов федерального бюджета, по которым предполагается увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5 млрд рублей.

Так, объем дотаций на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов составит 93,3 млрд рублей, межбюджетные трансферты регионам на финансовое обеспечение дорожной деятельности (строительство и реконструкция дорог) - 34,4 млрд рублей. Отдельно стоит реализация планов социального развития регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) - 9,9 млрд рублей.

Взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла составит 40,2 млрд рублей. Субсидию в размере 12 млрд рублей планируется направить российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4 и Евро-5.

Взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" для докапитализации АО "Банк ДОМ.РФ" на финансирование завершения строительства многоквартирных домов составит 20 млрд рублей. Также "ДОМ.РФ" получит субсидию в размере 5 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов и понесенных затрат, связанных с оказанием помощи семьям, взявшим ипотечный кредит. Взнос в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для завершения строительства многоквартирных домов составит 16 млрд рублей.

На развитие системы "ГЛОНАСС" планируется дополнительно выделить 7 млрд рублей. Дополнительные субсидии организациям, осуществляющим поддержание в безопасном состоянии остановленных ядерных и радиационно опасных объектов, составят 5 млрд рублей.