На Байкале произошло землетрясение

Толчок силой 4 балла ощущался в поселке Энхалук на берегу озера

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вечером 18 июня сейсмологи зафиксировали подземный толчок в акватории озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщил Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

Толчок силой 4 балла ощущался в поселке Энхалук на берегу озера. Это популярное место летнего отдыха в Бурятии, рядом с поселком находится известный источник термальных вод.

Землетрясение произошло в 19:18 по местному времени (14:18 по Москве) в точке с координатами 52,48 градуса северной широты и 106,74 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в акватории Байкала севернее дельты реки Селенги - напротив залива Провал, который образовался в результате сильного землетрясения в январе 1862 года, когда под воду ушла крупная деревня.

Энергетический класс - 10, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,3.