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ФАС возбудила против РЖД дело из-за завышенной цены на пар

На РЖД пожаловалась компания, которая стирает белье для пассажирских поездов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ФАС возбудила антимонопольное дело против филиала ОАО "РЖД", уличив компанию в установлении монопольно высокой цены на тепловую энергию в виде пара. Дело завели по жалобе компании, которая стирает белье для пассажиров, уточнила пресс-служба ведомства.

Заявитель - ООО "Риквэст-Сервис" обрабатывает постельное белье и мягкий инвентарь для "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании", а также оказывет клининговые услуги по всей России. В работе компания использует только пар. Его она получает от самарской котельной РЖД.

Компания пожаловалась, что поставщик тепловой энергии резко поднял цены на пар. В ФАС провели проверку и подтвердили, что с января РЖД повысила цену на тепловую энергию на 34% по сравнению с предыдущим периодом.

С учетом того, что котельная не стала производить больше пара и что состав продавцов и покупателей пара не изменился, в ведомстве решили, что такое повышение цены было неоправданным. Рассмотрение дела назначили на 20 июня.

РЖД ФАС Самарская область

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