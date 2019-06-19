Экс-майор ФСБ Стерлягов получил 9 лет колонии за убийство жителя КБР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему майору ФСБ Павлу Стерлягову по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба суда.

"В соответствии с приговором суда Стерлягову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол Эльбрусского района КБР приехавший в командировку Стерлягов, находясь в состоянии опьянения, зарезал человека.

Момент конфликта засекла камера видеонаблюдения, съемка попала в социальные сети. На записи видно, как трое мужчин дерутся, затем один остается лежать на улице, двое убегают. Прибывшие на место медики не смогли спасти потерпевшего.

Стерлягов обвинялся в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и пунктам "а, и" части 2 статьи 105) и убийстве (пункт "и" части 2 статьи 105 УК РФ), коллегия присяжных Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону признала его виновным.