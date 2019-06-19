Жириновский покинул Думу из-за отклоненного законопроекта о гражданстве

ЛДПР предлагала упростить получение гражданства РФ детям этнических русских

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду покинул заседание Госдумы в знак протеста после того, как парламентское большинство отклонило законопроект его фракции об упрощенном порядке получения гражданства РФ для детей, чьи родители по национальности русские.

"Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан", - сказал Жириновский с трибуны Госдумы, добавив, что ему с этими депутатами "не по пути".

Также он выкрикнул: "Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом".

Законопроект, из-за которого возник спор, был внесен депутатами ЛДПР Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Александром Шериным, Сергеем Ивановым.

19 июня Госдума отклонила его в первом чтении.

Законопроект предусматривал возможность упрощенного получения российского гражданства без непрерывного проживания в России по виду на жительство на протяжении пяти лет. Также допускались исключения из требований о наличии законного источника средств к существованию и владении русским языком.

Действие законопроекта предлагалось распространить на иностранных граждан и лиц без гражданства, если национальность хотя бы одного из их родителей в акте о рождении - русский.

Фракция ЛДПР включила этот законопроект в перечень приоритетных в период весенней сессии 2019 года.

В конце октября прошлого года российский президент Владимир Путин подписал Концепцию миграционной политики в новой редакции, упрощающую процедуру получения гражданства РФ. По словам Путина, документ создает условия для комфортного переселения соотечественников в Россию из-за рубежа и направлен на решение задач по обеспечению "прорывного, устойчивого, долгосрочного" роста в России.