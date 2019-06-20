Присяжные признали трех курсантов ФСИН Кузбасса виновными в попытке убить однокурсницу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт трем курсантам ФСИН из Новокузнецка по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса в четверг.

"Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор убийства категорически отрицал свою причастность. Именно он изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Прокурор предоставил суду доказательства, присяжные вынесли обвинительный вердикт", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в январе 2018 года один из курсантов попросил однокурсницу взять в кредит 267 тыс. рублей, пообещав ей вовремя погасить долг. Затем, чтобы не отдавать деньги, он предложил двум однокурсникам убить девушку.

С помощью дубликата ключа злоумышленники проникли в квартиру, где около десяти раз ударили потерпевшую битой по голове, сломав ей кости черепа. После этого обвиняемые душили девушку форменным ремнем и, посчитав, что она умерла, покинули квартиру.

Потерпевшую удалось спасти, ее нашли однокурсники, которые забеспокоились из-за ее отсутствия на занятиях.