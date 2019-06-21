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Семья с ребенком попала в больницу из-за "иммуностимулятора" с паразитами

Все трое заболели трихинеллезом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Хабаровске в инфекционную больницу доставили родителей с ребенком в тяжелом состоянии. Они по рекомендациям в интернете купили и приняли "мощный имунностимулятор" с живыми личинками червей-паразитов трихинелл, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Госпитализация всем троим потребовалась через две недели после принятия этого средства. В больницу их доставила служба скорой помощи. Им диагностировали трихинеллез.

В настоящее время правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию, добавили в Росздравнадзоре.

Трихинеллы первоначально заселяют кишечник, затем распространяются по всему организму. Симптомы трихинеллеза - лихорадка, мышечная боль, отек лица, сыпь. При тяжелой форме заболевание поражает внутренние органы и центральную нервную систему.

Хабаровск Росздравнадзор трихинеллы

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