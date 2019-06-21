В Госдуме поддержали выделение 122 млн рублей на адвокатов для россиян в США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку о выделении 122 млн рублей на оплату юристов, которые защищают в суде арестованных за границей россиян.

Правительственная поправка предложена в законопроект об изменениях в бюджете РФ на текущий год. В настоящее время Госдума рассматривает его во втором чтении.

"Это же там (в США) надо адвокатов приглашать, для того, чтобы там защищать", - сказал председатель комитета Андрей Макаров.

Поправка предлагает выделить 122,46 млн рублей Ассоциации юристов России в качестве субсидии. Эти средства предполагается использовать на представление и защиту интересов отдельных граждан РФ в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод. Субсидии смогут получить бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации.

В случае принятия поправки деньги выделят из закрытой части бюджета.