Экс-глава строившей космодром "Восточный" компании получил условный срок

Гребнев признан виновным в растрате 400 млн рублей и преднамеренном банкротстве

Бывший генеральный директор ТМК Виктор Гребнев Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уссурийский районный суд приговорил бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), которая являлась субподрядчиком на стройке космодрома "Восточный", Виктора Гребнева, к условному сроку за крупную растрату.

В суде "Интерфаксу" сообщили, что Гребнев приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Адвокат Игорь Поляков, защищавший Гребнева, назвал приговор "компромиссом системы". По его мнению, вину Гребнева не доказали и потому ему назначили минимальное наказание. "Если бы вина его была очевидна, и он бы похитил такие деньги, это было бы длительное лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии", - заявил он, отметив, что сторона защиты еще не определилась, будет ли обжаловать приговор.

Суд по этому делу начался осенью 2016 года. Гребнева обвиняли в растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, Гребнев будучи гендиректором ТМК, растратил свыше 407 млн рублей, а также с января 2012 года по декабрь 2014 года намеренно пытался довести предприятие до банкротства.

Так, в апреле 2014 года он погасил перед банком кредит другой компании в размере 288 млн рублей. Кроме того, зная о возможности банкротства ТМК, он не обратился в арбитражный суд с заявлением должника, а сознательно увеличивал неплатежеспособность.

Неэффективное использование Гребневым имущества ухудшило финансовое состояние компании, возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим.

Арбитражный суд Приморского края в 2015 году признал ТМК банкротом.

В ходе расследования дела на имущество обвиняемого и компании, учредителем которой он является, был наложен арест на сумму порядка 300 млн рублей. Сам Гребнев был под домашним арестом.

ТМК являлось субподрядчиком строительства космодрома "Восточный". В 2015 году рабочие со стройплощадки космодрома в Амурской области во время "прямой линии" с президентом РФ попросили помощи к Владимира Путина.