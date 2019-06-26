Медведев одобрил идею конфисковывать машины после "пьяных" ДТП

Такую возможность он предложил внести в новый КоАП

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил включить в новый Кодекс об административных нарушениях возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Он заявил об этом на заседании Госсовета. Лишать пьяных водителей машин за ДТП ранее предложил глава МВД Владимир Колокольцев.

Также премьер поддержал идею ввести административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты. Он согласился, что такая мера "назрела".

Министр внутренних дел ранее сообщил, что его ведомство уже внесло в правительство предложения по ужесточению наказания водителей, садящихся за руль в пьяном виде. Он сравнил передачу машин собственником в пользование неблагонадежному гражданину с передачей зарегистрированного оружия.

"Почему-то практически нет случаев передачи собственником зарегистрированного огнестрельного оружия иному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опасности пользоваться. Автомобиль - это тоже источник повышенной опасности, и передавать его гражданину, который потом совершит трагические последствия, - это крайне недопустимо", - сказал Колокольцев. Он напомнил, что если после пьяного ДТП машину конфискуют, собственник сможет подать регрессный иск к нарушителю.

Закрепить возможность конфискации автомобиля за пьяное вождение законодательно МВД предложило в мае 2019 года.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев тогда предположил, что перспектива конфискации не остановит автомобилистов, которые могут сесть за руль пьяными. "Такая мера приведет к тому, что пострадает большое количество невинных людей. Не всегда те, кто управляет автомобилем, является его собственником, а значит, в таких случаях пострадают невинные автовладельцы, что несправедливо", - говорил он в мае. Канаев отметил, что в мировой практике приоритет отдается профилактике правонарушений, тогда как к нас государство "думает постфактум, когда человек уже что-либо совершит".

Ранее в июне правительство подготовило поправки о штрафах в 2500 рублей за проезд по платной дороге без оплаты. Об этом писала "Парламентская газета". Чиновники считают, что это необходимо для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы.