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МВД РФ предложило принять закон о конфискации машин у пьяных водителей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МВД РФ предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у водителей автомобили за пьяное вождение.

"В марте и апреле 2019 года в правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.

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