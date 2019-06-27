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Шойгу переадресовал Евкурову вопрос о переходе на работу в Минобороны

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова его заместителем.

"Вы у него спросите", - ответил министр на просьбу журналиста прокомментировать соответствующую информацию. Шойгу также оставил без конкретного ответа уточняющий вопрос, возможно ли такое назначение.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о возможности назначения Евкурова замминистра обороны со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что подписанный документ о назначении Евкурова на должность заместителя министра обороны России должен появиться в начале следующей недели. "Решение о назначении Евкурова заместителем министра обороны РФ уже принято, но пока нет подписанного документа. О подписании станет известно в понедельник или вторник", - сказал собеседник агентства.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку с поста главы Ингушетии после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике в конце 2018 года после подписания соглашения о границах с Чечней.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке. Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Юнус-Бек Евкуров

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