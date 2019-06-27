Поиск

Путин отверг наличие олигархов в России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нет олигархов и практически отсутствуют крупные компании, которые бы использовали свою близость к государству для получения преференций.

"Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, олигархи - это те, кто используют свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы.

"У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", - продолжил он.

Владимир Путин Россия

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

Путин заявил, что предатели государства должны наказываться

Путин заявил, что предатели государства должны наказываться

Что произошло за день: четверг, 27 июня

МВД отчиталось о сокращении дел против врачей из-за назначения обезболивающих

МВД отчиталось о сокращении дел против врачей из-за назначения обезболивающих

Основатель "Рольфа" заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию

Трагедия в Карелии

Суд пересмотрит дело чиновников, оправданных по делу о трагедии на Сямозере

Суд пересмотрит дело чиновников, оправданных по делу о трагедии на Сямозере

Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

ФАС пригрозила наказать "Открытие" из-за упоминания в слогане статуса госбанка

Конфликт в Керченском проливе

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Шойгу переадресовал Евкурову вопрос о переходе на работу в Минобороны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');