"Ведомости" оценили в 23,2 млрд рублей перевод 1,4 млн чиновников на гаджеты с ОС "Аврора"

Об этом предложении вице-премьер Максим Акимов доложил Владимиру Путину

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" и Минкомсвязи предложили обеспечить 1,4 миллиона федеральных чиновников гаджетами на на операционной системе (ОС) "Аврора". Вице-премьер Максим Акимов сообщил об этой инициативе президенту Владимиру Путину, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и еще один источник.

По сведениям одного из них, речь идет о смартфоне на "Авроре" и услугах связи для него. Реализовать проект предлагается за шесть лет. Еще один источник считает, что речь идет не только о смартфонах, но и планшетах.

Представитель Акимова подтвердил, что Путину направили доклад о предложениях Минкомсвязи и "Ростелекома" обеспечить чиновников гаджетами на "Авроре". Обеспечение госслужащих смартфонами с "Авророй" обсуждается, сказал представитель Минкомсвязи.

На смартфоне для чиновника должны быть офисные редакторы, программы документооборота, антивирусы и клиенты прикладных систем ведомств, а также гаджет должен поддерживать шифрование каналов связи с использованием алгоритмов ГОСТ, сказал изданию гендиректор разработчика офисного софта "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров.

Нынешнее предложение "Ростелекома" – 16 600 рублей в год за комплекс услуг, сообщил информированный источник издания. Обеспечение 1,4 млн чиновников стоит около 23,2 млрд рублей, подсчитали "Ведомости".

О том, что российские чиновники должны переходить на корпоративные смартфоны на "Авроре" с 2019 года, в соответствии с поручением президента от марта 2018 года, ранее писал "Коммерсантъ". По его сведениям, на этот проект в ближайшие четыре года предполагается потратить больше 160 млрд рублей. По расчетам "Ростелекома", 1,4 млн чиновников должны перейти на смартфоны на "Авроре" к концу 2021 года, а в Министерства труда заявляли, что такие гаджеты необходимы лишь 385 тысячам чиновников.