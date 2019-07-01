Свыше 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу проводит проверку в связи с массовым заболеванием "сальмонеллезом" посетителей кафе.

"Всего отравился 31 клиент кафе "Еврокебаб". В настоящее время в больнице остаются 26 человек. Анализы подтвердили диагноз "сальмонеллез", - сообщили "Интерфаксу" в администрации Калининского района.

По словам собеседника, обращения в больницы клиентов заведения начались вечером в субботу и продолжились в воскресенье. Управление Роспотребнадзора уже выявило в кафе нарушение санитарных норм и отсутствие необходимых документов.